Глобиха с 10 хил. лева авиокомпанията, която свали българче в инвалидна количка от самолета си

10 хиляди лева е наложената санкция на нискотарифната авиокомпания, която свали дете с инвалидна количка. Това е най-високата глоба, която законът позволява, заяви пред журналисти вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов. Глобата е връчена на авиокомпанията, а по време на проверката от там са признали, че са извършили грешка.

Проверката е доказала, че батерията на количката на детето е имала механичен прекъсвач, който прекъсва електрическата верига. Така електрониката на количката и батерията не са свързани по време на полета. Това е било протоколирано и предоставено на пилота от наземния оператор. Неговите действия също са били обект на проверка, каза Гроздан Караджов:

"От всички тях и от Гранична полиция получихме абсолютно еднозначни твърдения, че всичко това е било разяснено на авиокомпанията. Въпреки това нейният пилот си е позволил, според нас и по дискриминационни причини, да свали семейството, което е недопустимо".

Министерството на транспорта е подготвило три групи промени в Закона за гражданското въздухоплаване, който се намира между първо и второ четене в парламента. Въвежда се минимален стандарт на обслужване от наземния оператор.

"Досега в нашето законодателство няма изискване летищният оператор да отговаря на някакви, макар и минимални стандарти на качество, на комфорт, на вежливост на неговите служители, на достъпна среда и т.н.", каза Гроздан Караджов и уточни, че това ще се проверява от Гражданска въздухоплавателна администрация.

"С втората група отново преследваме по-високо качество на обслужването и запазване правата на пътуващите, като задължаваме наземните оператори да сключат задължително такова споразумение с летищния оператор за минимален стандарт на обслужване", каза още вицепремиерът и добави, че се предвижда десетократно завишаване на глобите, като най-високият размер ще бъде 100 хиляди лева.