Караджов: Десетократно да се вдигнат глобите за авиокомпании и наземни оператори за нередности при обслужване на пътници

Подготвил съм и още на 4 септември ще внеса поправки в Закона за гражданското въздухоплаване, с които десетократно се вдигат глобите към авиокомпаниите и наземните оператори, заяви министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов в ефира на NOVA във връзка със сигнали за нередности при обслужване на пътници на летище "Васил Левски".

Той добави, че предложението му глобите да са в десетократни размери ще влезе в комисията по транспорт в парламента и изрази увереност, че ще има депутати, които ще го припознаят, и ще влезе и в пленарната зала.

Относно случая на семейство с трудноподвижно дете, свалено от борда на самолет, министър Караджов коментира, че от авиокомпанията не са имали право да го свалят от борда. "Оказа се след направена проверка, че столът си е абсолютно изряден, не са имали право да го свалят от борда, неслучайно следващата авиокомпания си го взе и си го превози", посочи той. Затова сме наложили и вчера им беше връчено на "Райнеър" най-високото наказание от 10 хиляди лева, допълни Караджов. За подобни прегрешения в Испания министерството на потребителите е наложило 107 млн. евро наказания на "Райънеър", отбеляза той.

Относно трагичния инцидент при парасейлинг в Несебър, Караджов коментира, че сега опаковат в общо законодателство правилата за безопасност на атракционите. Предлагаме да има регистър на атракционите. Изискването да го впишеш е да имаш застраховка за всяко едно от местата в атракциона, обясни министърът. Второ - всеки атракцион да има план за безопасност, каза той. Въвеждаме за първи път наказателна отговорност, добави Караджов. Той коментира, че в момента много трудно арестуваните за инцидента в Несебър могат да бъдат подведени под отговорност, защото няма такава правно регламентирана дейност.

Във връзка с инцидента, при който две момичета пострадаха при скачане от влак в Клисура, министърът коментира, че, за съжаление, е трагичен изходът за едното момиче, което е починало вчера. Той посочи, че момичето е дъщеря на колега, който е работил над 30 години на същата гара като началник движение, и изрази съболезнования на близките. Доколкото разбирам, са си изпуснали гарата и по някакъв начин са скочили, каза транспортният министър. Другото момиче е от Полша, с много тежки наранявания, засега само следователите се допускат до нея, допълни той. По време на движение вратите блокират и не могат да бъдат отворени, така че още повече се заплита мистерията, коментира Караджов.

Относно разделянето на жп услугата за пътнически превози на отделни лотове и възможността частни компании, включително европейски, да се включат в жп превозите у нас, министър Караджов коментира, че няма кой знае какъв интерес към българските железници. До момента има само три лицензирани български железопътни превозвача за пътнически превози, посочи той. Караджов съобщи, че вчера търгът е бил публикуван в електронната система, а в официалния вестник на ЕС ще излезе в петък.