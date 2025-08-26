Костадин Костадинов призова за предсрочни избори

Президентът влиза в ролята на параван на задкулисни договорки, коментира председателят на „Възраждане”

Парламентът трябва да бъде разпуснат, правителството да подаде оставка и да има предсрочни избори. Това е позицията на „Възраждане”, заяви във Варна председателят на партията Костадин Костадинов в коментар за предложения от кабинета главен секретар на МВР, чиято кандидатура се очаква да бъде одобрена от президента. „Мирослав Рашков е безспорна фигура на Делян Пеевски, което може би означава, че лидерът на ДПС-Ново начало се подготвя за избори и му е важно да има контрол върху МВР, както преди това искаха и от ПП”, каза Костадинов.

Според него е тъжно, че Румен Радев влиза влиза в ролята на параван за задкулисни договорки, тъй като така умира и малкото останало доверие на гражданите към властта. „През последните месеци позицията на президента еволюира - от силна конфронтация до тимомълком одобряване на подобни назначения. Така прословутият блокаж на иституциите е преодолян. Цената е ген. Емил Тонев да изкара още един мандат като началник на НСО. Въпросът е дали назначаването на Мирослав Рашков е продължаващо парцелиране на властта в държавата, или става дума за временна договорка „на парче“, каза Костадинов.

Той бе категоричен, че Румен Радев не бива да признава правителството за легитимно, защото то е излъчено от нелегитимен парламент, сформиран след частично анулиране на изборите, вкарването на нова група в Народното събрание и изваждането на депутати от други групи. Такова нещо в историята ни не се е случвало, подчерта Костадинов.