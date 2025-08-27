Правителството обсъжда назначаването на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР

Правителството ще проведе днес, 27 август, редовното си седмично заседание, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Първа точка от предварителния дневен ред на заседанието предвижда кабинетът да обсъди проект на решение за предложение до президента за издаване на указ за назначаване на главен комисар Мирослав Рашков на длъжността главен секретар на Министерството на вътрешните работи (МВР). В момента Рашков е изпълняващ функциите главен секретар на министерството.

„Това предложение се базира на работата на професионалното ръководство на МВР, политическата неутралност на Мирослав Рашков и потенциала му да ръководи структурите в МВР, стоейки далеч от политическите препирни“, коментира ден по-рано премиерът Росен Желязков.

"Главен комисар Мирослав Рашков е опитен полицай, вече година изпълнява функциите на главен секретар на МВР. Под неговото ръководство се работи добре, така че нямам колебания и забележки", каза и министърът на вътрешните работи Даниел Митов.