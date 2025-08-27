Гроздан Караджов за атракционите край морето: Изискванията за безопасност, които са заложени са изключително строги

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов поиска още малко време, за да се оформят окончателно предложенията в нормативната уредба, които да засилят контрола върху дейността на морските атракциони.

Темата влезе в дневен ред в Министерския съвет днес, след като правителството призна за сериозни пропуски в съществуващия контрол върху екстремните съоръжения по Черноморието.

Днес ще бъде предложен суров текст, обясни Караджов. Изискванията за безопасност, които са заложени са изключително строги, поясни той.

Министърът напомни, че почти всички атракционни дейности крият опасности.

Планира се да бъде забранено на лица под 18 години и без капитанско разрешително да карат джетове.