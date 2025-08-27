Теменужка Петкова: МС реши да увеличи капитала на ББР с 4 млрд. лева

Министерски съвет (МС) взе решение за увеличаване на капитала на Българската банка за развитие (ББР) с 4 млрд. лева и съответно прие постановление, свързано с извършване на промени на бюджета на Министерство на финансите.

Това заяви министърът на финансите Теменужка Петкова на брифинг след правителственото заседание.

Това не влияе по никакъв начин на дефицита, увери финансовият министър.

Това е операция, която е свързана с финансирането на бюджетното салдо и тя по никакъв начин не оказва въздействие на дефицита, каза Петкова и добави:

"Приетите актове на МС са в изпълнение на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за 2025 – 2028 г., която представлява мотиви към Закона за бюджета за 2025 г.".

Тя съобщи, че постановлението на Министерски съвет предвижда средставата, които ще бъдат предоставени за увеличаване на капитала на ББР, след вписване на увеличение на капитала, да бъдат възстановени по сметка за чужди средстава на Министерство на финансите.

Целта на увеличаването на капитала на ББР е свързана с дългосрочната възможност на банката да осигурява финансиране за инвестиции във важни за икономическия сектор проекти, които държавата е определила като приоритетни, уточни министърът на финансите.

"Това, което очакваме като инвестиции от страна на ББР, е в наистина важни ключови сектори. На първо място това е реиндустриализацията на районите, изграждането на индустриални зони. Изключително важен приоритет за инвестиране от страна на ББР е рехабилитацията и изграждането на нова ВиК инфраструктура", съобщи Петкова и добави, че друга важна сфера, свързана с инвестирането от страна на банката е "зелената" енергия, енергийната ефективност.