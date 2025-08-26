Министерски съвет предлага Мирослав Рашков за главен секретар на МВР, съобщи премиерът Желязков

Министерският съвет ще предложи Мирослав Рашков за главен секретар на силовото ведомство, съобщи премиерът Росен Желязков по време на посещение в Костинброд.

Мирослав Рашков в момента изпълнява функциите главен секретар на МВР.

"Предложението ни се базира на работата, политическата неутралност на Мирослав Рашков и неговият потенциал да ръководи структурите в МВР, стоейки далеч от политическите препирни. Все още очакваме президентът да се произнесе по отношение на съгласуването с предложение за председател на ДАНС", коментира темата Желязков.

"По отношение на посланиците се предвижда предварително съгласуване с президента, то има една цел - да се синхронизират вижданията на държавния глава и правителството по отношение на външнополитическата дейност на държавата в лицето на посланиците. Отдавна сме изпратили имената, президентът съгласува тези имена и утре с решение на МС ще му ги предложим. Същото е и с главния секретар на МВР", отбеляза той.

"Труд news" припомня, че повече от година и половина Министерство на вътрешните работи (МВР) е без главен секретар, който съгласно закона отговаря за организацията и цялостната професионална дейност на МВР.

Очаква се до края на седмицата държавният глава Румен Радев да подпише указ за назначаването му.