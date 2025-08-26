НОИ с разяснителна кампания за еврото сред възрастните хора

НОИ започва разяснителна кампания сред възрастните хора от област Монтана за въвеждане на еврото от следваща година.

Екипи на Териториалното поделение на НОИ в Монтана започват информационна кампания в домовете и центровете за стари хора в региона. На срещите експертите ще запознаят хората от третата възраст как от 1 януари следващата година ще стане превалутиране на пенсиите и обезщетенията.

Първата среща е днес (26 август) в Лом от 10 часа на ул. "Хаджи Димитър" № 28 в дневен център за стари хора.

Утре от 10.30 часа специалистите ще бъдат в дома за стари хора в Берковица на улица "Ст. Стамболов" №32.

На 2 септември от 10 часа започва разяснителната кампания в дневния дом за стари хора в ломското село Ковачица.