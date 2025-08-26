Протест в Русе след смъртта на 21-годишната Габи

Близки и роднини на починалата 21-годишна родилка Габриела Георгиева се събраха на протест пред русенската болница "Канев".

Почерненото семейство вини лекарите в небрежност и настоява за справедливост за младата жена.

Протестиращи разказват и за други случаи на предполагаема лекарска небрежност в същото лечебно заведение.

Съпругът на починалата жена, Светлин Георгиев, разказа своята версия за случилото се в часовете преди смъртта ѝ.

"Лекарите казват, че са направили всичко възможно да спасят жена ми, но в 5:30-6:00 часа никой не беше в болницата с мен, за да разкаже. Обиколих четири етажа, докато намеря жена ми в интензивното. От безпомощност стигнах да звъня на 112, а хората започнаха да ми се смеят по телефона", сподели през сълзи Георгиев.

По думите на мъжа, на срещата с ръководството на болницата от там са се опитали да го "успокояват и манипулират".

На протеста и други граждани разказаха за свои трагични преживявания в същата болница.

Една от жените сподели, че преди 8 години, след раждане и последвал кюртаж, в тялото ѝ е била забравена марля с дължина 50 см в продължение на 12 дни, което е довело до отравяне на кръвта.

Друга протестираща предположи, че причината за смъртта на Габриела може да е оставено парче плацента, което е отровило кръвта ѝ.

Междувременно ръководството на УМБАЛ обяви, че е назначена вътрешна проверка, а случаят е предаден на прокуратурата.

"Не можем да ви дадем категоричен отговор защо и поради каква причина е настъпила смъртта. Предполагаме защо е починала, но подробности не можем да дадем, тъй като е сезирана прокуратурата. Имаме своето обяснение, но то се състои в изчакване на резултатите от аутопсията", заяви д-р Лидия Стефанова, директор "Медицински дейности" в болницата.

Изпълнителният директор Иван Иванов допълни, че е поискана втора, съдебно-медицинска експертиза. "Решени сме да стигнем докрай и ако наистина има виновно неизпълнение, да се понесе отговорност", категоричен беше той.