Министърът на регионалното развитие инспектира новия участък на "Хемус"

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов ще инспектира строителството на новия участък от магистрала "Хемус" - от пътен възел "Боаза" до пътен възел "Дерманци", който трябваше да бъде завършен миналата година.

Пускането на новия участък от автомагистрала "Хемус" се отложи няколко пъти по различни причини. Трасето с дължина малко над 15 км. трябваше да е напълно завършено още миналата година, когато се планираше да са готови и останалите два лота до пътен възел Плевен.

Сега се очаква участъкът до Дерманци да бъде пуснат за движение до края на септември. Там продължава полагането на асфалтовата настилка.

Министър Иванов ще провери и на какъв етап е основният ремонт на третокласния път Боаза – Дерманци – Садовец. Там също се полага нова асфалтова настилка. По нето ще преминава трафикът, включително и тежкотоварният от пътен възел Дерманци на магистралата към Плевен и Русе.