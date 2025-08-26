Пострадалият при инцидента с АТВ Мартин е в кома, казаха от болница „Пирогов“

4-годишният Мартин, който беше блъснат от младеж с АТВ в Слънчев бряг, е в кома. Това съобщи пред журналисти д-р Христо Пседерски - детски реаниматор в болница "Пирогов".

"Направени са всички изследвания и скенер, на който се потвърждава, че водещата причина за състоянието на детето е тежка черепно-мозъчна травма. Състоянието му отговаря на тази диагноза - то е в кома. Детето има движения на крайници, без да има словесен контакт. Неконтактен е, не издава звуци, на спонтанно дишане е. Правим всичко възможно, никой не може да даде прогноза", заяви д-р Пседерски.

Вчера медицинският хеликоптер транспортира Мартин от Бургас, което той пострада с майка си, след като беше блъснат от АТВ в Слънчев бряг. Малкият пациент бе настанен в Детската реанимация на „Пирогов“.