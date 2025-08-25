Отново тапи в Кресненското дефиле

Адско е пътуването към Гърция заради задръствания

Светофарът усложнява обстановката

От три дни пътуването в посока Гърция отново се превърна в кошмар за шофьорите и изпитание за автомобилите. Огромни задръствания и тапи се образуват в Кресненското дефиле. На моменти трафика напълно спира, шофьорите се оплакват, че се движат две минути, по три минути чакат.

Повечето коментират, че наистина трафикът е голям, но и светофарът в центъра на Кресна усложнява обстановката допълнително.

Тези дни пътуващите са двойно повече в сравнение с месец юли и тясното дефиле едва поема потока. В неделя пък пияна украинка самокатастрофира в дефилето и обърна колата си по таван. Това коства спиране на движението над 2 часа. Вчера имаше и голямо задръстване в посока от Кулата към София, пак в дефилето. И в двете посоки натоварването е изключително голямо. В Гърция при натрупване на автомобили на тол таксите веднага се вдига бариерата и трафика минава безплатно, само и само да няма задръствания, коментират нашенци. На околовръстното при Серес изключват светофарите и регулировчици регулират движението. При нас обаче в Кресна един светофар цяло лято ни побърка, коментират гневно шофьорите. Вече е ясно, че само бързото построяване на обходния път при Кресна ще реши проблемът.

През септември също се очаква да има големи задръствания по пътя за Гърция, особено през почивните дни, когато нашенци ще поемат към Бяло море за последна морска почивка през годината.