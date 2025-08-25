Куче спаси стопанина си от мечка в Родопите

Още по темата: Мечка с малко мече нападна мъж край Девин 25.08.2025 11:59

Ловец за малко не бе разкъсан в девинското село Лясково

В девинското с. Лясково мъж е бил нападнат от мечка с малко мече. Пострадалият е спасен от ловното си куче Бос, което се е нахвърлило върху горското животно. Настанен е в девинската болница с контузна рана на ръката си.

Пред “Труд news” кметът на Девин Здравко Иванов разказа, че Димитър Кибарев е член на Ловното сдружение - Девин и поводът да бъде в гората е да подхранва дивеча в района.

“Той е водел със себе си двете си ловни кучета на повод. Мястото на хранилките е близо до пътя, където е изскочило малко мече, което се е покатерило на едно дърво и непосредствено след него излиза майката и напада ловеца. Той пуска кучето си Бос, което започва борба с мечката, но тя се изскубва от хватката и повторно напада ловеца. Той, бранейки се, я е хванал за главата и тя го одрасква със зъб. Кучето му обаче отново я напада в гръб и така то отнема вниманието и мъжът се спасява”, обясни кметът.

Димитър Кибарев разказа, че случката се е разиграла на по-малко от километър от селото, “Мечката се появи изведнъж и като ме видя тръгна към нас. Кучето спря, първия път нападна, но се сбори с него, а втория път нападна направо мен. Кучето ми Бос ме спаси, то е порода за лов на мечки и прасета. Аз съм ловджия. Шест-седем пъти съм срещал досега мечки и затова не ме е толкова страх, но ако беше някой друг, щеше много да се уплаши. Само на пръста на дясната ръка имам рана, закачи ме като се опитвах да я избутам. Беше с малко мече, затова беше агресивна”, обясни той.

Според кмета Иванов случаят е повод да се повдигне въпросът, че в национален мащаб би трябвало да се изготви план за ползване на мечката, защото популацията неимоверно расте. “След като се извърши законна таксация, всяка година там, където гъстотата ѝ е по-голяма, да има разрешаване за законен отстрел, както е при другите животни”, заключи кметът.

По предварителни данни половината от мечките в България са в Родопите на територията на областите Смолян, Пловдив, Кърджали и Пазарджик, съобщи кореспондентът ни за региона Ирен Делчева. От началото на годината са установени 51 щети от набезите им в Смолянско, предаде тя. Мечките нападат селскостопански животни и пчелини, често намиращи се на метри от населени места, а все по-често са забелязвани и в самите тях.

Хората в областта споделят, че се страхуват сами да излизат извън селата, защото срещата с мечка е много вероятна и непредсказуема.