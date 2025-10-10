Васил Терзиев: Няма да подпиша необосновано висока цена за извозване на отпадъци

Няма да подпиша необосновано висока цена за извозване на отпадъци. Пресметнали сме прогнозната стойност, а тя включва норма на печалба, инвестиции и нормален период за изплащане. Има всички индикации, че ще подпишем договор с турска фирма за сметоизвозване, защото отговаря на нашата прогнозна цена - 166 лева на тон. Другата събота се надявам вече да няма грозни гледки. Желанието е „Софекострой” да поеме зоните "Люлин" и "Красно село", както и "Красна поляна" и сами да чистят там. Това каза кметът на София Васил Терзиев в ефира на NOVA.

По думите му предприятието за третиране на отпадъци трябва да бъде укрепено.

"Прави се целенасочен опит да се създаде криза. Фокусирани сме върху това да преминем към нормално сметоизвозване в "Люлин" и "Красно село" в рамките на следващите няколко седмици, за да знаем, че там нямаме проблем и гражданите да са спокойни. Близо сме до нормализация - в средата на следващата седмица ще имаме необходимите техника и организация. Така ще можем да работим върху средносрочно и дългосрочно решение и за другите райони. Опасност от нова криза винаги има, но работим за избягването ѝ - като сключим нужните договори", коментира Терзиев.

Според кмета в момента на терен в двата проблемни района отпадъците извозват 5-6 камиона. "До 2 дни ще станат 10. Необходими са между 12 и 14 камиона, за да се осигури нормално сметосъбиране. В момента се извозват около 60-70% от отпадъците. Засега нямаме нужда от помощ от държавата, защото машините се увеличават с дните. Притежаваме и допълнителна техника и големи контейнери", анонсира Терзиев.

Градоначалникът обясни, че Столичната община контролира с каква техника трябва да се чисти, с каква честота, както и размера на глобите при недобросъвестност. "Наша работа е да имаме конкурентна процедура с повече от един кандидат и да защитаваме интересите на общината и на гражданите. Нямаме контрол върху това кой как се е разбрал с някого зад кулисите да се картелират помежду си или някой да пали камион. КЗК може да провери документацията, ако се поинтересува - данните са публични", обяви Терзиев. И уточни, че липсата на пределна цена прави по-лесно обжалването на обществената поръчка.

"Знам, че лицензът на турската фирма за сметоизвозване е взет под предлог пропуски от страна на МОСВ. Единственият ми проблем е някой да иска да вземе 420 лева на тон отпадъци, което е необосновано и не води до по-добра услуга. Не знам кой е управител на тази фирма, но тя се свързва с определени имена, които се въртят в медиите. Използваха се непазарни принципи, за да се елиминира всякаква конкуренция. С по-високата цена за извозване може да нарасне и таксата смет", посочи кметът. И призова гражданите на София да изхвърлят разделно в цветните контейнери, тъй като освен че това носи ползи за околната среда, фирмите, които ги извозват, са различни.

Припомняме, че на 4 октомври столичните квартали „Люлин” и „Красно село” останаха без фирма за събиране и извозване на отпадъците. Обявена беше и кризисна ситуация за периода от 5 до 19 октомври за двата района.

Това се случи след като Терзиев заяви, че Столичната община няма да подпише нов договор на предлаганата от фирмите цена от 420 лева за тон отпадък. Така решението е Общината временно да поеме задачата със собствени ресурси, макар и с по-малка честота. Кметът увери, че Общината е подготвена с алтернативни варианти. Междувременно в сметосъбирането се включиха множество доброволци и лишени от свобода.

На 9 октомври Общинският съвет на София одобри финансиране на общинското дружество „Софекострой” с 9 милиона лева. Целта - купуване на техника, с която да обслужва „Красно село" и "Люлин”.