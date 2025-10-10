Фермери протестират пред представителството на Еврокомисията в София

Земеделски организации протестират пред представителството на Европейската комисия (Дом на Европа) в София. Проявата е под надслов "В защита и подкрепа на българското производство!".

Те искат еврокомисарят по земеделие, който е на посещение у нас, да чуе исканията им за премахване на дискриминационните механизми при разпределянето на подпомагането на земеделските производители.

Протестиращите са против ваксинирането на дребните преживни животни, защото така продукцията им няма да може да се продаде на пазара. Подкрепят изцяло министъра на земеделието и смятат, че е най-добрият за последните 30 години.

Протестиращите се срещнаха с еврокомисар Хансен и изразиха пред него подкрепата си за министъра. Не искат също да не бъдат дискриминирани в Европа.