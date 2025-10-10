БЧК раздава продукти на уязвими граждани

Българският Червен кръст започва раздаването на продукти на уязвими граждани, закупени от Агенцията за социално подпомагане. В Бургаска област от нея могат да се възползват. 16398 души. Пакетите съдържат хранителни продукти и хигиенни материали.

Раздаването ще се извършва от служители и доброволци на БЧК. В Община Бургас продуктите ще се раздават от 13.10.2025 до 13.11.2025 г.

Пакетите са предназначени за лица и семейства, подпомагани на различни основания от дирекциите „Социално подпомагане“. По време на раздавателния процес правоимащите лица ще получат „Листовка за лична и битова хигиена“ и „Брошура за възможностите за балнеолечение и физиотерапия“. Ще могат в много от пунктовете да гледат и анимационен филм за задачите, дейността и целите на Европейския социален фонд плюс, да премерят теглото и кръвното си налягане и др.