Финансовите анализатори на Българската агенция за кредитен рейтинг /БАКР/ повишиха кредитния рейтинг на Община Варна на заседание на 9 октомври, съобщиха от местната администрация. Новият дългосрочен рейтинг е ВВВ+ с перспектива стабилна при ВВВ досега. Краткосрочният също е повишен от А-3 на А-2 със стабилна перспектива.

От общината уточниха, че това е най-високият рейтинг след влизането на новата методология за оценка на общините през 2014 г. и е първото увеличение от 8 години насам. Цитираха и доклада на БАКР, според който присъденият рейтинг е резултат от финансова стабилност и устойчивост на публичните финанси, повишението на текущите приходи, оптимизацията на разходите и доброто обезпечаване на разходи за местни дейности с местни приходи. Община Варна е в стабилно финансово състояние, спазва строга дисциплина и изпълнява фискалните показатели на Закона за публичните финанси, е заключението на експертите от БАКР. Оценките на агенцията важат в целия Европейски съюз.