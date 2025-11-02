Промениха маршрута на 5 трамвая в София

Разписанието влезе в сила в неделя и ще остане до 29 ноември

В София от вчера до 29 ноември действа промяна на маршрута на трамваите от линии № 1, 6, 11, 12 и 27 заради ремонт на релсите. Разкрива се и временна автобусна линия Номер 12ТМ, която ще се движи по маршрут от Централна ж.п. гара до гара “София Север”, уточниха от Столична община.

Ето и каква е временната организация на движение.

• Трамвайна линия № 1 ще се движи от надлез “Надежда” по действащия маршрут до кръстовище бул. “Княгиня Мария Луиза”:

бул. “Христо Ботев”, направо по бул. “Княгиня Мария Луиза” и от спирка с код: 2003 “ул. Козлодуй” по маршрут посока ж.к. “Иван Вазов”, двупосочно.

• Трамвайна линия № 6 ще се движи по маршрут от ж.к. “Обеля- 2” до гара “София Север”.

• Трамвайна линия № 11 ще се движи по маршрут от кв. “Княжево” до Централна автогара: от кв.”Княжево” по действащия маршрут до транспортен подлез “Надежда”, надясно по бул. “Княгиня Мария Луиза”, по бул. “Христо Ботев”, наляво по ул. “Струга” и по бул. “Княгиня Мария Луиза” през транспортен подлез “Надежда” по маршрут до кв. “Княжево”.

• Трамвайна линия № 12 ще се движи по маршрут от площад “Журналист” през Централна ж.п. гара до ж.к. “Иван Вазов”: от площад “Журналист” до спирка с код 1332 “Централна гара” на бул. “Княгиня Мария Луиза”, наляво по бул. “Христо Ботев” и по маршрута на трамвайна линия № 6 до ж.к. “Иван Вазов”, двупосочно.

• Трамвайна линия № 27 ще изпълнява скъсен маршрут от кв. “Манастирски ливади запад” до надлез “Надежда”.

• Автобусна линия № 12ТМ с маршрут от Централна ж.п. гара до гара “София Север” като рейсовете няма спират на спирка с код 2829 за автобус № 60 в посока надлез “Надежда”.

- в посока Централна ж.п. гара: от гара “София Север” от начална спирка с код 2672 “Гара София Север” за автобусна линия № 413 – начална по ул. “Йордан Хаджиконстантинов – Джинот”, наляво по бул. “Рожен”, надлез “Надежда” и по бул. “Княгиня Мария Луиза” до спирка с код 2830 “Бул. Княгиня Мария Луиза” за автобусна линия № 74 – крайна.

- в посока гара “София Север”: от крайната спирка с код 2830 “Бул. “Княгиня Мария Луиза” направо по бул. “Княгиня Мария Луиза” до спирка с код 1333 “Централна гара” за автобусни линии № 21 и 22 – начална, бул. “Княгиня Мария Луиза”, обратен завой на кръстовището с входа на централна автогара, бул. “Княгиня Мария Луиза” (по бул. “Княгиня Мария Луиза” /локално платно/, като автобусите се движат по маршрута на автобусни линии № 85 и 285 и изпълняват спирка с код 2080 “Ул. Опълченска”), надлез “Надежда” и по маршрута до гара “София Север”.