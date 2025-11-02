Вдигат данъка върху дивидентите на 10%

Договорили са се в управляващата коалиция

В Съвета за съвместно управление е постигнато съгласие за увеличаване на данъка върху дивидента до 10%, което има за цел ограничаване на сивия сектор. Това заяви председателят на парламентарната група на БСП-ОЛ Драгомир Стойнев пред БНР. Сега данъкът върху дивидентите е 5 на сто. Неотдавна от КНСБ заявиха, че ниският размер на данъка върху печалбата в съчетание с 5% данък върху дивидентите дава възможност на фирмите вместо да плащат данъци и осигуровки на работниците, да плащат 10% данък печалба и 5% данък върху дивидентите, а след това да дават пари на ръка на наетите работници.

Драгомир Стойнев обясни, че с бюджета за 2026 г. се запазват възнагражденията, обвързани със средната работна заплата, като от следващата година към тях се добавят и тези на здравните работници. Обвързването на заплатите на полицаи и военни със средната заплата доведе до увеличението им с до 50 на сто през настоящата година.

Драгомир Стойнев подчерта, че с увеличаването на осигуровките с 2% се избягва повишаването на пенсионната възраст. Според него решаването на казуса “Лукойл” минава през назначаването на нов управленски екип, който да осигури държавен контрол върху рафинерията, като за целта ще бъдат внесени и законодателни промени.