Таван на бонусите за държавни служители

До една заплата допълнително за ВСС

Предлагат ограничение до 20% от годишната заплата

Да бъдат ограничени даваните бонуси към заплатите на държавни служители и на хора, назначавани с решение на парламента, предлагат депутати от ППДБ с промени в закони, внесени в парламента. В момента допълнителното възнаграждение за постигнати резултати на държавен служител не може да надвишава 80% от начислените му за съответната година основни заплати.

С промени в Закона за държавния служител депутатите предлагат това ограничение да бъде запазено. А наред с това, възнаграждения за постигнати резултати, които са над 20% от основните заплати на съответния служител за годината, да може да бъдат давани само след решение на Съвета за административна реформа. Това ще ограничи немотивираното определяне на високи допълнителни възнаграждения, посочват депутатите в мотивите си.

За държавните органи, избирани изцяло или частично от Народното събрание, допълнителните възнаграждения за постигнати резултати не могат на надвишаван една брутна работна заплата годишно, гласят предложените от депутатите промени в Кодекса на труда. Промените се отнасят за държавните агенции и комисии, чиито ръководства се избират от парламента. Същото ограничение да важи и за членовете на Висшия съдебен съвет и за инспекторите към Инспектората към Висшия съдебен съвет, както и за шефовете на държавни предприятия предлагат депутатите.

Повод за предложенията са недобри практики в някои административни органи, органи на съдебната власт и регулатори през последните години, гласят мотивите. Практиката показва твърде разнородни допълнителни възнаграждения, които често изглеждат необосновани и без пряка връзка със свършената работа, заявяват депутатите.