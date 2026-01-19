Непознати намериха и върнаха портмонето на Ангел Джамбазки

"Има и такива българи! Полина, Димитре, благодаря ви!", написа евродепутатът

Напълно непознати хора ми спестиха много главоболия, бюрокрация и висене по институции за вадене на нови документи и банкови карти. Това разказа евродепутатът Ангел Джамбазки, който губи портмонето си в широкия център на София, докато обикаля за покупки. Той не вярвал, че личните му вещи ще бъдат открити, полицаите от Трето районно в столицата - също. Минути след получил изненадващо позвъняване от непознат номер:

"Обикновено не споделям лични неща в социалните мрежи — винаги ми е изглеждало досаждащо, превзето и позьорско. В този случай обаче си струва.

Покрай два прекрасни семейни повода цяла сутрин тичам по магазини с безкраен списък за покупки — във всяка ръка по наръч пазарски чанти, ключове, карти, какво ли не.

Излизам от месарницата на бул. „Ботев“ и площад "Възраждане", срещу Дома на военноинвалидите, колата паркирана пред Министерството на земеделието. Отварям някак си, товаря — къде с ръце, къде с крака — качвам се и потеглям по "Ботев" към площад Македония, после надясно към сладкарница „Чочко“ на бул. „Македония“, за тортата.

Късмет — точно пред сладкарницата има свободно паркомясто. Спирам, влизам, вземам тортата, бъркам в джоба — портмонето го няма. Решавам, че е в колата, плащам с телефона, отивам обратно… няма нито портмоне, нито дявол.

Обръщам колата с хастара навън — разтоварвам пакети, подаръци, шейни, вдигам стелките, търся под резервната гума. Няма. И няма. Явно е изпаднало, докато съм товарил пред Земеделието.

В портмонето няма някаква велика сума пари в брой, кой вече носи суми в брой, но вътре са ми личната карта, шофьорската книжка, талонът, здравната карта, две български и две белгийски банкови карти, карта от Европейския парламент, разрешителни, ловен билет, карти за спортни центрове — целият цирк, който можете да си представите.

Връщам се там, където беше колата пред Министерството на земеделието. Който познава района и контингента, който го обитава, знае колко отчаяна задача е това. Ровя по кофите, надничам под колите, гледам около оградите — надявам се някой е изхвърлил поне документите. Нищо. Нула. Nada.

Отивам в Трето районно — бул. „Ботев“ е под този район на Софийско градско. Служителите - любезни и съчувстващи, но погледите им бяха недвусмислено съжалителни. Работата - повече от ясна. Гоним Михаля.

В този момент телефонът започва да звъни настойчиво. Затварям няколко пъти, докато диктувам ЕГН, описвам факти, обстоятелства и загубени вещи. Телефонът продължава да звъни. Извинявам се на офицера, който обработва сигнала ми, вдигам — портмонето е намерено.

Непознат мъж, който е намерил портмонето, видял е името ми в личната карта, сетил се е, че има позната, която навремето е работила с моята майка. През едни познати — други познати. Влизам в тази социална мрежа и виждам съобщение от дамата — документите ми са намерени, изпраща ми телефони и локации. Обаждам се, отивам — получавам всичко напълно непокътнато.

Често си казваме, че живеем във време и общество, в което всички са полудели и никой не си мърда пръста, за да помогне на другите — камо ли на напълно непознати хора. Не е така. Има и такива българи. Благодаря, Полина. Благодаря, Димитре.

Напълно непознати за мен хора, които не ми дължат нищо, ми спестиха часове разкарване, бумащина, бюрокрация и куп главоболия. Още веднъж - благодаря".