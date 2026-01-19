"Евро" и "безобразие" са думите на 2025 година

"Протест", "волейбол", "мършляк" и "джен зи" също са в класацията на платформата "Как се пише"

Евро“ с 42,5%, „безобразие“ с 32,8 на сто и „протест“ с 25,1% са думите на 2025-а за България. Това показва вотът на хората в традиционното проучване „Думи на годината с „Как се пише?“.

На четвърта позиция, само на половин процент от „протест“, е „волейбол“, а на следващите места се нареждат „мършляк“, „джен зи“, „когато па-“, „главно Д“, „бюджет“ и „локали“. Някои от думите са части от по-големи изрази, които лесно се подразбират – „Кой разпореди това безобразие?“, „държава с главно Д“ и др.

Инициативата за пета поредна година откроява най-важните теми за изминалите 12 месеца през употребата на думите както сред хората, така и в медиите.

Във финалната анкета всеки можеше да гласува за три думи и изрази, които са белязали 2025-а, а медийният анализ бе предоставен от системата за глобален медиен мониторинг Sensika. Думата, която е отбелязана и в двете класации, е „евро“.

„Двете големи теми на изминалата година намериха своето логично отражение. Първата е присъединяването ни към еврозоната. Втората – протестите, изпъкна в самия край на 2025-а – този факт заедно с взривната им сила се оказаха решаващи за високия резултат на „безобразие“ и „протест“, смятат д-р Павлина Върбанова и Доротея Николова, организатори на изследването.

2024

През 2024 г. думите, белязали общественото съзнание, бяха „Шенген“, „дубайски шоколад“ и „санитарен кордон“. За 2023 г. първенци бяха „изкуствен интелект“, „сглобка“ и „времеубежище“. През 2022-ра на челни позиции се озоваха „война“, „инфлация“, „Украйна“ и „избори“. А през 2021-ва на първите три места в анкетата се наредиха некнижовната дума „преценям“, „антиваксър“ и „изчегъртване“.

Личности в медиите – медиен анализ на Sensika за кампанията „Думи на годината 2025 с „Как се пише?“. Числата показват общия брой на споменаванията на най-популярните личности в медиите.

За трети път се представя и класация на най-споменаваните личности в медиите.

На първо място е Доналд Тръмп, следван от Владимир Путин, Володимир Зеленски, Бойко Борисов и Делян Пеевски, които имат сходни резултати, Румен Радев, Росен Желязков, Асен Василев, Илън Мъск, Кирил Петков, Васил Терзиев, Еманюел Макрон, Благомир Коцев, Джо Байдън, Даниел Митов, Ахмед Доган, Костадин Костадинов, Борислав Сарафов, Борислав Гуцанов, Ивайло Мирчев.

Числата показват общия брой на употребите на най-често срещаните в медиите думи, които са значими за обществото. Обединени са данните за някои сродни думи. Индексирани са 9 000 000 публикации от над 9000 информационни източника на български език: новинарски сайтове, онлайн портали, сайтове на електронни медии, блогове и др.