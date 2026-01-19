Костадинов: НАТО може да се разпадне в битката за Грендландия

Битката за Гренландия може да разформирова НАТО, смята лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов. По думите му конфликтът се задълбочава, обхващайки и други държави, които пращат военни, за да защитават острова от Америка.

"Все пак обаче страната ни не може да стои неутрална, дори и да иска - просто защото е обвързана с чл. 5 от договора за НАТО, който я задължава да брани свой съюзник, ако е нападнат. Ако обаче нападателят е друг съюзник от НАТО? България ще бъде принудена да избере страна, иска или не иска", коментира Костадинов.

"Позицията на Възраждане е ясна и категорична - подкрепа за претенциите на САЩ към Гренландия, и напускане на НАТО. Очевиден е фактът, че тази организация не съществува, за да защитава своите членове, а за да води агресивна политика срещу Русия. При настоящото задълбочаващо се руско-американско разбирателство, НАТО, като един анахронизъм от времето на Студената война, става напълно излишно", написа лидерът на "Възраждане".

Ето и цялото му изявление:

Конфликтът на САЩ с Дания за Гренландия не само се задълбочава, но вече обхваща и други държави. Германия, Великобритания и още 6 по-малки европейски държави се обавиха твърдо в подкрепа на Дания и дори изпратиха символични военни контингенти в Гренландия за защита на острова от американска агресия.

Очертава се сериозен вътрешнонатовски проблем, който може да доведе дори до разпад на НАТО. Дания вече заяви, че ако САЩ нападнат Гренландия, кралството ще напусне НАТО. Каква е българската позиция в този момент? Естествено, такава липсва. Единствено Възраждане излезе в подкрепа на американските претенции към Гренландия.

Все пак обаче страната ни не може да стои неутрална, дори и да иска - просто защото е обвързана с чл. 5 от договора за НАТО, който я задължава да брани свой съюзник, ако е нападнат. Ако обаче нападателят е друг съюзник от НАТО? България ще бъде принудена да избере страна, иска или не иска.

Живеем в исторически момент, който се случва веднъж на няколко поколения. Последният подобен беше в края на 80-те години на миналия век, когато се разпадаше световната комунистическа система.

Сега се разпада световният неолиберален ред. Ето, днес започва Световният икономически форум в Давос, където се събират всички апологети на глобализма. За първи хът той ще се състои без своя основател Клаус Швааб, който подаде оставка, и под тягостното впечатление от напускането на САЩ на 66 световни организации. Къде е България във всички тези събития? Липсва, както винаги.

Позицията на Възраждане е ясна и категорична - подкрепа за претенциите на САЩ към Гренландия, и напускане на НАТО. Очевиден е фактът, че тази организация не съществува, за да защитава своите членове, а за да води агресивна политика срещу Русия. При настоящото задълбочаващо се руско-американско разбирателство, НАТО, като един анахронизъм от времето на Студената война, става напълно излишно.

Разбира се една такава позиция ще означава конфликт с Европейската комисия, но ЕС се превърна в не по-малък проблем за националната сигурност на България със своята агресивна политика на вмешателство във вътрешните ни работи и незаконното анексиране на страната ни в еврозоната. И тук е момента да припомня, че в България няма друга политическа организация, освен Възраждане, която да е готова да предприеме подобна стъпка. Защото в българската политика хора с визия, стратегическо мислене и мъжество, като изключим представителите на Възраждане, няма.

Ето защо е задължително на идващите избори властта да бъде поета от Възраждане. България може да се възползва великолепно от историческите обстоятелства на момента и да се превърне в регионален фактор, какъвто беше до 1989 г.

И обратно, ако народът предпочете за пореден път да избере представители на еничарско-мафиотската клика, превърнали безгръбначието и лакейничеството в синоним на името на държавата ни зад граница, България ще бъде ликвидирана като държава през следващите няколко години.