Полицията иска премахване на пешеходна пътека по пътя Варна-Златни пясъци

Заради опасност от произшествия

Областната дирекция на МВР във Варна поиска от общината да бъдат предприети мерки за обезопасяване на участък от пътя към курортен комплекс Златни пясъци. Става дума за отсечката, в района на спирка „Изгрев”. До нея има хранителен магазин, който е единствен във вилната зона, и много хора пресичат натовареното трасе, за да стигнат до него и да пазаруват.

От полицията посочват, че до спирката има подлез и настояват пешеходната пътека да се премахне, и на пътя в този участък , да се поставят мантинели, за да спрат пешеходците да пресичат в опасната зона.

От полицията настояват още за отговор в едномесечен срок, а въпросът ще бъде обсъден след броени дни, на заседание на ресорната Комисия по обществен ред и безопасност на движението на 20 януари.