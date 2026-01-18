Полицията иска премахване на пешеходна пътека по пътя Варна-Златни пясъци

Областната дирекция на МВР във Варна поиска от общината да бъдат предприети мерки за обезопасяване на участък от пътя към курортен комплекс Златни пясъци. Става дума за отсечката, в района на спирка „Изгрев”. До нея има хранителен магазин, който е единствен във вилната зона, и много хора пресичат натовареното трасе, за да стигнат до него и да пазаруват.
От полицията посочват, че до спирката има подлез и настояват пешеходната пътека да се премахне, и на пътя в този участък , да се поставят мантинели, за да спрат пешеходците да пресичат в опасната зона.
От полицията настояват още за отговор в едномесечен срок, а въпросът ще бъде обсъден след броени дни, на заседание на ресорната Комисия по обществен ред и безопасност на движението на 20 януари.