Преобразяват центъра на Стара Загора

С атрактивни базари и зони за развлечения

Дискусия с представители на местния бизнес

Центърът на Стара Загора ще бъде буквално преобразен с различни базари, включително голям коледен базар, както и спортни и развлекателни зони през летните месеци. Предвижда се създаването на атрактивни пространства и интересни места за снимки. Общината ще предостави безвъзмездно дървени къщички, които да бъдат използвани за целта от местните търговци.

Тези и много други идеи бяха обсъдени на среща на кмета на града Живко Тодоров с представители на Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите, с председател Пламен Русев.

В дискусията участваха над 40 представители на местния бизнес и неправителствени организации, обединени около идеята за по-привлекателен и оживен градски център. Срещата постави основите на активен диалог между местната власт и бизнеса за бъдещото развитие на централната градска част на Стара Загора.

Кметът Живко Тодоров подчерта, че целта на общинското ръководство е Стара Загора да се превърне в по-привлекателно и оживено място, с още повече събития, активности и възможности за бизнес, следвайки добрите практики в други български и европейски градове.