9000 улични лампи са подменени в София през миналата година, каза кметът Терзиев

Девет хиляди улични лампи са подменени в София през миналата година, написа в пост във фейсбук столичният кмет Васил Терзиев.

Смяната на 5 000 от тях е финансирана със средства по Плана за възстановяване и устойчивост, а 4 000 - със собствени средства, посочва той. По думите му по този начин са спестени повече от 400 хил. евро. „Заварихме осветителни тела, монтирани още през 70-те години - 400 вата, енергийно неефективни и скъпи за поддръжка. На тяхно място поставихме ново LED осветление, което е по-надеждно, по-ефективно и намалява разходите за електроенергия с около 800 000 лв. годишно, т.е. приблизително 409 000 евро“, допълва Терзиев. Спестените средства ще бъдат инвестирани в улично осветление на места, където от години се очаква да бъде обновено.

Работи се и по проекти, предложени и избрани от гражданите. Вече е изпълнен проектът за ново улично осветление между 31-во Средно училище за чужди езици и математика „Иван Вазов“ и 23-то Средно училище „Фредерик Жолио-Кюри“ в район „Слатина“. Възстановено е осветлението в парк „Лагера“, намиращ се в район „Красно село“.

През настоящата година ще бъде обновено осветлението на ул. „Силиврия“ (от зала „Триадица“ до ул. „Костенски водопад“) в район „Триадица“, ще бъдат обновени осветлението и пешеходната алея в Южния парк в същия район. Предстои осигуряване на соларно осветление и благоустрояване на междублоково пространство в район „Илинден“, осветление и видеонаблюдение на стадион „Лозен“ в район „Панчарево“, допълва Терзиев. На ул. „Боян Петров“ в кв. „Манастирски ливади - Изток“ ще има споделено пространство с ново осветление.