Денонощно спешно отделение в новата детска болница в Бургас

„Св. Анастасия“ ще бъде част от Европейската мрежа на водещи педиатрични болници

Лекари ще обменят опит в Париж, Лондон и Барселона

Възможно обучение в седем държави

Новата детска болница „Света Анастасия“ в Бургас ще разполага със спешно отделение, което ще работи денонощно.

Това стана ясно, след като Министерски съвет одобри окончателната структура на болницата. Тя ще има 142 легла, разпределени в 26 клиники и отделения. Общинското лечебно заведение ще работи 24/7, което означава, че прием на пациенти може да се осъществява през цялото време. В болницата, която ще обслужва не само пациенти от Бургас, от Югоизточния регион, но и цяла България, ще се извършва лечение по 27 специалности, обясниха от здравното заведение.

След като заработи, Детската болница в Бургас ще стане асоцииран член на Европейската мрежа на детските болници ECHO (European Children’s Hospitals Organisation), която обединява и представлява водещите педиатрични болници в Европа. Между тях са Университетска болница „Сан Хуан де Деу“ в Барселона, Нова детска болница в Хелзинки, Детска болница Майер във Флоренция, Детска болница „Д-р фон Хаунер“ в Мюнхен, Детска Болница „Грейт Орманд Стрийт“ в Лондон, Университетска детска болница „Некер“ в Париж. Член на организацията е и Медицински детски център Шнайдер в Израел. Тези болници се грижат за едни от най-сложните и комплексни, като заболявания, пациенти в Европа и по света, съвместно намират решения на най-големите медицински предизвикателства в лечението на деца в днешно време.

Вече са проведени срещи с ръководството на Европейската мрежа, на които е заявено желанието на Община Бургас детската болница „Света Анастасия“ да бъде част от организацията. По този начин тя ще може да се възползва от възможностите голяма част от екипа на болницата - от всички нива, да премине през обучение в тези лечебни заведения, както и да се обменят опит и експертиза в лечението на конкретни медицински казуси. Детската болница в Бургас ще бъде първата на Балканите и втора след Латвия в Източна Европа, която ще се присъедини към организацията на европейските педиатрични болници.

Към момента продължава сформирането на екипа на МБАЛДБ „Св. Анастасия“. За работа в най-новото детско лечебно заведение кандидатстват лекари и медицински сестри от цялата страна и от чужбина. В ход е процедурата по избор на управител, документи се подават до 10 февруари.