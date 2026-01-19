Маймунка с памперс се появи в "Люлин", издирват я (ВИДЕО)

Куриозна случка от столичния кв. "Люлин". Малка маймуна с памперс беше забелязана да се движи свободно в района. Това става ясно от видео, разпространено в социалната мрежа Facebook.

На кадрите се вижда как животното преминава през прозореца на жена, а след това се хваща за кабели. Не е ясно на кого принадлежи маймуната и как е попаднала навън.

Според българското законодателство отглеждането на маймуни като домашни любимци е забранено.

Случката предизвика множество реакции и коментари в социалните мрежи, а някои жители на "Люлин" направиха сравнение с пантерата от Шумен.

"Забелязана е малка маймунка в "Люлин 8". Тя беше с памперс, много бързо избяга по дърветата. Ако някой има познати, приятели, които отглеждат маймунка, нека ги информира. При тези температури навън - животинчето няма да оцелее", предупреждава Росица Георгиева, жител на квартала.

За животното има подадени сигнали до 112. Жителите на квартала се надяват да бъде намерена жива и здрава, тъй като температурите през нощта бяха мразовити. Друга жена на име Росица Петрова пък публикува и въпросното видео, което стана истински хит в социалните мрежи.