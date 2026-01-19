Съдът отмени пълната забрана за пиене на открито

Още по темата: Забраниха движението на тротинетки в пешеходните зони в Русе 30.05.2024 16:44

Aдминистративният съд в Русе отмени пълната забрана в града да се употребява алкохол на открити места с изключение на заведенията, баровете и ресторантите.

Тя беше гласувана през лятото на миналата година от общинския съвет по предложение на съветници от ВМРО, но беше атакувана в съда от областният управител на Русе и от гражданин.

Става дума за гласувани промени в Наредба №4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, условията и реда за масови обществени прояви, опазване на общественото и личното имуществото и чистотата на територията на Община Русе. Първоначално съветниците са обсъждали и мотивирали предложения за промени в нея, но те не са включвали пълната забрана за употреба на алкохол на открито. Предишната редакция на чл. 4а, ал. 1 от наредбата е от 2020 г. и е предвиждала забрана за употреба на алкохол в паркове и градинки от 23 ч. до 6 ч. през летния и от 22 ч. до 7 ч. през зимния сезон. Общинарите от ВМРО обаче в последния момент са предложили, а съветът е приел вместо часовото ограничение, в забраната за употреба на алкохол на открито да се напише, че тя важи „по всяко време“.

В решението си съдебният състав пише, че Общинският съвет не е материално компетентен да урежда въпрос, уреден от нормативен акт от по-висока степен, отбелязва Lex.bg.

„За да бъде валидна забрана (напр. пиене на алкохолни напитки в парк), тя трябва да произтича от закон, или законът да дава изрично правомощие на общинския съвет да уреди това отношение. В случая въведената забрана за употреба на алкохолни напитки на обществени места през цялото денонощие не намира своята законова опора, а напротив употребата на алкохол като действие, само по себе си не съставлява нарушение на обществения ред и то не е и укоримо“, заявява съдът.

Решението обаче не е окончателно и може да бъде атакувано във Върховния административен съд.