След загубата на сина си - почина директорката на Френската гимназия в Пловдив

Почина дългогодишната директорка на Френската гимназия в Пловдив Мариела Николова. Тъжната вест дойде от сдружение "Ангели на пътя", съставено от близки и роднини на деца и възрастни, избити по пътищата на България.

Самата Николова също загуби най-скъпото си на пътя - през 2018 година и едва на 27 години в катастрофа край Хаинбоаз загина единственият ѝ син Николай.

Не след дълго уважаваният педагог отключила онкологично заболяване.

"Днес е тъжен ден за гимназия "Антоан дьо Сент-Екзюпери". Не се описва мъката и трагедията, които сполетяха незаслужено този прекрасен човек", коментират колегите на покойната Николова.

"След загубата на единственото си дете болка, която не се преживява, а се носи и след дълга, тежка битка с коварна болест, Мариела си отиде от този свят. Животът ѝ поднесе изпитания, които малцина биха издържали", тъгуват от "Ангели на пътя".

"През последните години, независимо от собствената си рана, Мариела намираше сили да бъде до други майки жени, белязани от най-страшната загуба. Подкрепяше ги тихо, без показност, без самосъжаление. С думи, които лекуват. С мълчание, което прегръща. С човечност, която е рядкост", написаха от сдружението.

"Много родители, след като загубят дете, не умират на пътя, а по-късно от ракови и други тежки заболявания, отключени или ускорени от непрежалимата болка, стреса и липсата на подкрепа.Това са тихи смърти. Без статистика. Без заглавия. Без отговорност. Историята на Мариела е и символ на силата, но и на цената, която плащат родителите, останали сами със скръбта си", написаха от организацията.