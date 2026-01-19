Няма данни за българи, загинали в ЖП катастрофата в Испания

Към момента в посолството на България в Мадрид няма постъпила официална информация за загинали или пострадали български граждани при тежката влакова катастрофа близо до град Адамус, провинция Кордоба, Южна Испания, съобщиха от Министерството на външните работа, предаде БТА.

Дипломатическото ни представителство в Мадрид е в постоянна връзка с местните власти и следи отблизо актуалната обстановка, допълват от министерството.

При необходимост от съдействие българските граждани могат да се свържат с посолството на България в Мадрид на следните телефони: + 34 678 013 846 ; +34 91 345 5761; +34 91 345 6651 или на е-mail: [email protected], пишат още от дипломатическото ведомство.

Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани се приемат денонощно и на телефонните линии на дирекция "Ситуационен център": +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: [email protected], допълват от МВнР.