Земетресение разлюля румънската Вранча

Земетресение с умерен магнитуд 3,0 по скалата на Рихтер е регистрирано в сеизмичната зона Вранча в понеделник сутринта, съобщи Институтът по физика на Земята на Румъния (INCDFP).

Трусът е станал в 09:31 часа, на дълбочина 100,1 километра. "Земетресението е станало близо до следните градове: 28 км северозападно от Фокшани, 73 км северно от Бузъу, 78 км югозападно от Бърлад, 83 км източно от Сфънту-Георге, 83 км южно от Бакъу, 98 км източно от Брашов", според INCDFP.

В сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC) няма постъпили доклади от румънци, усетили земетресението осезаемо.