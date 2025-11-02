Гимназисти строиха сложен покрив от спагети

Тричленен екип от ПГ по строителство, архитектура и геодезия в Шумен спечели първото място в XI Национално състезание за креативни умения „Varna Spaghetti Engineering“, съобщиха от Варненския свободен университет, чиято катедра „Строителство на сгради и съоръжения” организира надпреварата. В нея се включиха 11 ученически отбора от професионални гимназии във Варна, Шумен, София, Велико Търново и Бургас.

Задачата на бъдещите архитекти и инженери бе да проектират и построят плоска покривна конструкция, поддържана само от една колона с минимална височина 50 см, която покрива възможно най-голяма площ и издържа товар от поне 300 грама. Гимназистите разполагаха с два пакета спагети и пистолет за горещ силикон. Имаха и ментори в лицето на студенти по „Строителство на сгради и съоръжения“ и „Архитектура” във ВСУ.

Първенците от Шумен впечатлиха журито със спагетена конструкция с периметър 154 см, поставена върху колона от 125 см, която понесе 900 грама натоварване. Втори станаха учениците от Варна, а трети - от Бургас. Присъдени бяха и специални награди на камарите на строителите, на инженерите в инвестиционното проектиране и на архитектите, с чиято подкрепа се организира състезанието.