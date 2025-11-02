Полицията мълчи за „възкръсналия“ в Пирин

Като 45-годишен Боян Иванов през 2008 г. избягал от роднините си в Русе

Изясняват психическото му състояние



За 17 години поне няколко пъти минавал тайно в Гърция

Изчезнал преди 17 години мъж, обявен официално за починал, бе открит жив и здрав от служители на Национален парк “Пирин”.

По време на рутинна проверка в местността Чалин валог парковата охрана попаднала на незаконен бивак в планината. При опит на горските да заговорят и поискат документи за самоличност, мъжът от заслона палатка, реагирал агресивно. Грабнал една тояга и налетял на бой. Служителите се дръпнали и извикали полиция.

След пристигането на полицейския екип мъжът продължавал да буйства, това наложило той да бъде арестуван. Той не показал никакви документи за самоличност. Но при претърсване на джобовете и вещите му били намерени стари документи с изтекъл срок преди повече от 10 години.

Така започнала проверка, която разкрила, че задържаният е 62-годишния Боян Иваов от Русе. През 2008 година родителите му са го обявили за изчезнал, казали в полицията, че излязъл от дома си и повече не се прибрал. По-късно Боян е обявен за общодържавно и международно издирване, но от него нямало ни вест, ни кост. Така през 2013 година съдът е обявил официално Боян Иванов за починал и издали смъртен акт на негово име.

Мъжът е нямал криминална регистрация. При разпита “възкръсналия” обяснил, че просто си е тръгнал, защото не искал да живее с роднините си. Разказал, че е живял дълго време в Гърция при животновъд. Пасял овце, обикалял горите. Но животновъда починал и той почнал да се лута по горите. Непрекъснато минавал по зелена граница ту в България, ту в Гърция. Разказите му обаче били противоречиви. В бивака му са намерени газова бутилка, лични дневници, буркани с храна, китара.

“Нашите служители са го намерили близо до града, вероятно за да може да слиза и да се снабдява с храна. Според полицията дълго време е живял в Гърция, а в района на Банско се е появил преди около седмица”, коментира директорът на Национален парк “Пирин” Росен Баненски.

Парковите служители разказаха, че изглеждал като отшелник, като подивял човек. Няма много установени факти още за него. Някои казват, че имал кредити към банки и затова изчезнал, други че е полудял. Версии много, а полицията, която трябва да изясни неочакваното “възкресение на мъртвеца” засега мълчи.

Росен Баненски, директор на Национален парк “Пирин”.

Ирина Танчева, местна жителка си спомня, че преди години, когато мъжът от Русе е бил обявен за издирване, тя забелязала за кратко човек, който отговаря на описанието в същия район.

“Един човек, който си живееше на палатка, аз него го видях само веднъж, обаче палатката му стоеше там и не беше, силно казано палатка, имаше някакъв брезент, направен така като покрив, личеше си, че някой там си обитава, защото на елхичката си беше проснал чорапите, дрехите и след това мистериозно тоя човек изчезна, разказва жената.

“Ние няма какво друго да направим, освен да му наложим санкция, че лагерува незаконно извън обозначените места. Глобата е от 500 до 5000 лева”, обясни шефът на парк “Пирин” Росен Баненски.

Възкръсналият е предаден на полицията в Русе, която ще трябва подробно да изясни какво се е случило с този човек, къде е бил, защо е изчезнал. Ще се проверява дали не е свързан с извършването на престъпления и затова да се укрива. Ясно е засега едно, че той доброволно се е укривал и на практика е живял извън закона.

Такъв човек може всичко да направи, това е опасно явление, защото той е никой, реално по документи е мъртъв, коментираха юристи странния казус. Повечето хора, които коментираха в Банско случката в района им, бяха убедени, че за да се крие толкова години има някакви причина, вероятно е извършил някакви измами или нещо по-лошо. Но, за да оцелее толкова време по горите, явно е крадял, за да се храни и да си купува елементарните неща за оцеляване. Въпросите все още са повече от отговорите, разследването в Русе работи по случая.