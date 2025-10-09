Огромни територии в София превърнати в бент

Районите “Триадица”, “Лозенец”, “Витоша” - най-застрашени, според гл. архитект нна столицата Богдана Панайотова

Реки и дерета в столицата масово застроени

Съществуващите реки и дерета в София масово се застрояват, а същевременно в последните 15 години не се е изграждала канализация. Огромни територии се превръщат в бент, съобщи главният архитект на София Богдана Панайотова.

Тя обясни, че е редно да се изграждат съоръжения паралелно със строителството, така че пътят на деретата да бъде контролиран и запазен, а не да се затапва, не да се стопира, както и да има възможност лесно да бъде почистван.

Арх. Панайотова посочи, че такова строителство е допуснато през годините след 2009 г. - след влизането на Общия устройствен план, когато става възможно да се застрояват ливади, пасища и гори.

Районите “Триадица”, “Лозенец”, “Витоша” са най-застрашени. Най-рискови са местата, където се струпва огромно количество вода, което по нормалния ход на реките и деретата слиза към София, отбелязва Богдана Панайотова пред БНР.

Като възможна мярка тя посочи спиране на строителни разрешителни за подобни рискови територии.

Апелирам към политиците на всички нива: нужно е отговорно и професионално отношение. Гл. архитект на София предупреди, че основният проблем остава липсата на изградена дъждовна и битова канализация в нови квартали и индустриални зони, където разрешителни са издавани на изгребни ями.

Тя припомни, че законодателството не прави разграничение между реки в градска и извънградска зона. В резултат - в урбанизираните територии реките и деретата остават некоригирани и неподдържани, и на практика няма пречки да се строи до или дори върху тях, след съгласуване с “Басейнова дирекция” и РИОСВ.

Арх. Богдана Панайотова покани на работна среща всички институции, които имат отношение към проблема. Тя съобщи, че от 6 месеца в НАГ е прекратена практиката на частични устройствени планове с “улици от никъде до никъде”. “Нужно е и спешно да се преустанови издаването на разрешения за строеж там, където няма изградена канализация”, смята гл. архитект на София.

Панайотова напомни, че в бюджета на Столична община бяха заложени ключови инвестиции за нови колектори и модернизация на канализационната система. “Надявам се, че след последните събития Столичният общински съвет ще преосмисли приоритизирането на проектите, когато приема в капиталовата програма на София”, каза още гл. архитект на столицата.