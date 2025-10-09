Премиерът Желязков: Боклукът няма политически цвят, държавата е готова да помогне на София

„Боклукът няма политически цвят и от него не могат да се извлекат никакви политически дивиденти. Той е форма на замърсяване, а замърсяването неминуемо се пренася и в политическата среда“, заяви на брифинг в Министерския съвет премиерът Росен Желязков.

Той уточни, че при необходимост държавата е готова да се включи с техника и временни решения, за да се преодолеят настоящите затруднения с управлението на отпадъците в София. „Това няма да бъде трайно решение, но ще помогне да се овладее моментната ситуация“, посочи премиерът.

По думите му кметът на София Васил Терзиев е запознат с проблема и е уверил, че общината има план за справяне.

Желязков уточни, че срещата с Терзиев и с районните кметове на „Люлин“ и „Красно село“ не е имала за цел да се обсъждат причините за кризата, а конкретните стъпки за нейното овладяване.

Министър Георгиев е определен за координатор от страна на правителството, който при нужда ще осигури необходимите ресурси. „Адмирираме готовността на Столична община да се справи с проблема. Държавата ще съдейства във всяка форма, която се наложи, за бързо решение“, подчерта премиерът.