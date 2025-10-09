Извънредно: Евакуираха жителите на с. Николово, община Русе активира BG-Alert за Сандрово и гр. Мартен

Дигата на езерото в Лесопарк „Липник“ край Николово е в критично състояние поради частично свличане на земна маса от обилните валежи

Евакуираха жителите на село Николово, предупреждение за евакуация има и за село Сандрово и град Мартен. Община Русе активира системата BG-Alert, с която да предупреди жителите на местното население за опасност.

Дигата на езерото в Лесопарк „Липник“ край Николово е в критично състояние поради частично свличане на земна маса от обилните валежи през последните дни. Има непосредствена опасност от скъсване на преградата. Предприети са превантивни действия по изпускане на езерото.

"На място съм със зам.-кметовете Никола Лазаров и Здравка Великова, кмета на Николово Златан Ванев, директора на дирекция „Обществен ред и сигурност“ Георги Игнатов и директора на РД ПБЗН-Русе комисар Светослав Войчев. Превозвачът по линия Русе-Николово-Долно Абланово-Просена и „Общински транспорт Русе“ ще осигурят транспорт за евакуацията на жителите", съобщи кметът на Русе Пенчо Милков.

Пътят Николово – Червена вода временно се затваря за движение, за да се гарантира безопасността.

Зала „Арена Русе“ ще бъде използвана като временен пункт за приемане на нуждаещите се жители на с. Николово.

Осигурени са храна и вода от БЧК.

Там е екип от социални работници и психолози, за да посрещат пристигащите хора и да се погрижат за тяхното по-нататъшно настаняване в социални услуги и хотели.

