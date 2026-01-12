Почина адвокат Михаил Бояджиев. Тъжната вест съобщи бившия външен министър в кабинета на Бойко Борисов Николай Младенов във Facebook.

"Б-г да прости Мишо! Тежка загуба и неочаквана", написа Николай Младенов.

"Тъгуваме за Михаил Бояджиев. Загубихме нашия председател, дарител, приятел. Винаги бе първият харесал и споделил всяка новина на BCause, винаги насреща с идея за развитие на организацията. Неизменно част от фондацията през всички 30 години като част от Съвета на учредителите, а в последните години – председател на УС. Пораснахме заедно, заедно съграждахме.

Ще липсва на благотворителността, библиотеките, застъпничеството... на нас!

Съболезнования на децата и близките му", гласи публикация в социалните мрежи.