Българка, източвала социалните служби, отново кандидатства за помощи

Дейли мейл“: Подигравка с британските данъкоплатци

Тарторът Али е още в затвора

Българка, осъдена за най-голямата измама с обезщетения във Великобритания, се подигра с данъкоплатците като отново претендира за Universal Credit, след като излезе от затвора. 54-годишната Цветка Тодорова се е върнала в дома си в Лондон и ще се бори с властите, ако се опитат да я депортират, казва самата тя пред вестник “Дейли мейл”.

Цветка и още четирима мургави български граждани - повечето от Сливен, бяха осъдени като членове на банда, източила за 4 години и половина (от 2016 до 2021 г.) над 54 млн. британски паунда от социалните служби.

Парите на данъкоплатците са били откраднати именно чрез получаване на Universal Credit от подставени лица и с фалшиви документи. Цветка Тодорова получи само 3 години затвор и вече е на свобода, както и още трима от престъпната група - Галина Николова (40 г.), Патриция Панев (28 г.) и 29-годишният Стоян Стоянов.

Зад решетките продължава да е само тартора Гюнеш Али. До момента властите са възстанови само 1 млн. паунда от плячката и тече дело за конфискация на имущества на Тодорова и Али. Докато то приключи, крадливите нашенци няма да бъдат депортирани от Острова.

Пред репортерите Цветка се оплаква, че семейството живее само от доходите на мъжа є, които са 1000 паунда на месеца.. “Връщам се на обезщетения от 30 декември. Ще бъде около 200 паунда на месец. Нямам право на работа. Сметката ми за обезщетения беше закрита, сега е отворена наново”, казва Тодорова. Тя описва времето си в затвора като “ваканция” и в същото време се оплаква, че заради делото и тя, и мъжът є са депресирани.