Шофьорските глоби - „черна каса“ за финансовите министри

482 милиона лева да бъдат деблокирани веднага, зоват от Института за пътна безопасност

Парите използвани за счетоводни игрички

Фондът за безопасност на движението - системен провал

Точно 482 129 307 лева са постъпили от глоби на шофьори във Фонда за безопасност на движението към 23 декември 2025 г. Но тези пари съществуват само на хартия, те се броят като постъпления в общия държавен бюджет и всеки министър на финансите ги използва като излишъци, с които кърпи дупки. Тези милиони трябва незабавно да бъдат деблокирани и да се отпускат само по предназначение.

Това посочиха от Института за пътна безопасност (ИПБ) в анализ на данни от МВР, получени по Закона за достъп до обществена информация.

“Този фонд бе създаден през 2011 г., но в първите 10 години в него от глоби не влизаха такива суми, каквито започнаха да постъпват след 2021 г. От 2023 г. досега приходите във фонда са от 105 до 117 млн лв. годишно. МВР е похарчило към 54% от тях за техника, като най-големите суми са за автомобили. И нито един лев за безопасност на движението. А с тези пари можеше например да бъдат осветени всички пешеходни пътеки в България”, коментира инж. Богдан Милчев, шеф на ИПБ.

Той обясни, че няма отделна сметка на фонда, а милионите от глоби от една страна се явяват като буфер, като “излишъци” в бюджета. А от друга страна - тези 482 млн. лв. са част от фискалния резерв и ако бъдат похарчени, ще увеличат касовия дефицит.

“Най-дълго като финансов министър в различни правителства за последните години бе Асен Василев, но и колегите му не оставаха по-назад да използват фонда за счетоводни игрички”, каза още инж. Милчев. Според него случващото се с парите от глоби е системен провал, трябва да се забрани на МВР да купува автомобили, а специален съвет като независим орган да определя за какви дейности да се отпускат суми от фонда.

След лъжите на МВР с годишната статистиката на загиналите, от които за 2025 г. бяха “отписани” 62-ма убити при катастрофи, игричките с фонда за безопасност още веднъж показват какви измамници издържаме като данъкоплатци.