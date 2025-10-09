Терзиев: Не искам подаяния и празни обещания, а само държавата да не ми пречи да работя

Кметът на София Васил Терзиев отговори публично на лидера на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов, който предложи помощ на градоначалника, за да се справи с кризата с боклука в столицата.

"Труд news" припомня, че в сряда Борисов обяви, че има готовност да подкрепи кмета на София Васил Терзиев, ако той предложи конкретно решение на кризата със сметосъбирането. ПП-ДБ на свой ред обвиниха управляващите, че съдействат на "мутрите" за сметка на гражданите.

"Помощта за София не се изразява в чек с пари. Тя означава уважение, предвидимост, нормалност. Не искаме подаяния, и най-малко – обещания. Искаме държавата просто да не ни пречи да вършим своята работа. София ще се справи – както винаги. Но не с акции и закани, а с план, професионализъм и упоритост", коментира кметът.

Ето го и цялото изявление на Терзиев:

Не за мен. За София.

Г-н Борисов ме кани в парламента – да „даде“ пари на София за отпадъците. Предлага промяна в Закона за обществените поръчки, за да можем набързо да купим техника за 100 или 200 милиона лева.

Благодаря за “подадената ръка”. Всеки, поел подадена ръка от Борисов, е потънал в плаващи пясъци.

Ние имаме нужда от стабилна основа. Получих покана и от премиера. Винаги съм готов за диалог, когато той е в полза на града и основан на реални действия, а не на поредния популистки жест.

София има нужда не от извънредни акции – това го могат и доброволците от кварталите, както се вижда. София има нужда от стабилна, предвидима и професионална държавна политика за управление на отпадъците.

Битката на София с отпадъците днес е видима, но не е от вчера. Проблемът е резултат от години нерешени зависимости, липса на контрол и разпадаща се държавна система за управление на отпадъците. Ако държавата иска да помогне, нека започне от това да изпълнява задълженията си и да не пречи.

Да се криминализира незаконното депониране – за да не се борят общините с планини от земни маси и строителни отпадъци, струпани където и както някой реши, включително в деретата на реките.

Да се въведе депозитна система – модерна, прозрачна и справедлива, за да повишим нивото на оползотворяване.

Да се либерализира системата за събиране на отпадъци от опаковки така, че общините да се организират и да получават събраните такси, вместо да бъдат заложници на няколко частни организации.

Така половината от отпадъците, които днес заравяме в депата, могат да се превърнат в ресурс и да се върнат обратно в икономиката. Така и “замърсителят плаща” няма да ни плаши повече.

От 20 години държавата търпи пълен провал в това – време е да си свърши работата.

На местно ниво подкрепата минава през същото – системност и капацитет.

Имаме нужда от конструктивно мнозинство в Столичния общински съвет, за да приемем решенията, които ще подобрят събирането и оползотворяването на едрогабаритните и строителните отпадъци.

Имаме нужда и от укрепване на капацитета на общинските дружества, които носят отговорност за чистотата – не с лозунги, а с техника, хора и ясни правила.

И понеже Борисов ми предложи да ида с празен лист, чувствам се свободен да продължа списъка с още няколко важни теми, които чакат държавата да си свърши работата.

Министерството на транспорта и на финансите да осигурят справедливо финансиране на градския транспорт – държавата да споделя разхода на общините – наполовина, както е уредено в Регламент 1370 на ЕС. Вместо поредната еднократна акция, да заложим системна подкрепа за финансирането на транспорта – 15 млн. всяка година. Държавата да изплаща в срока дължимата субсидия за картите за градския транспорт за учащи, пенсионери и хора с увреждания. МВР да поеме охраната на метрото като стратегически обект от национална сигурност.

МРРБ да осигури навременни плащания по инвестиционните програми. От 156 одобрени проекта сме получили едва 236 хил. лв., а чакаме още 35 млн. Ако има истинска загриженост за София – нека бъдат направени разплащанията по ключови обекти като бул. „Стамболийски“.

Да се създаде държавна програма за строителство на детски градини и училища с ежегодно финансиране, за да има място за всяко дете и капацитет за преминаване към едносменен режим на обучение.

И не на последно място – да се спре блокажът над работата на Общината дори за дребните промени в града. Да започнем поставянето на лампите в Южен парк или да засадим дърветата в Новата гора на София – малки дейности, за които вече месеци наред чакаме разрешение от РИОСВ.

Помощта за София не се изразява в чек с пари. Тя означава уважение, предвидимост, нормалност.

Не искаме подаяния, и най-малко – обещания.

Искаме държавата просто да не ни пречи да вършим своята работа.

София ще се справи – както винаги. Но не с акции и закани, а с план, професионализъм и упоритост.