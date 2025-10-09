Бойко Борисов: Няма да позволя на децата на ДС да казват какво е мафия

Не знам дали „Лукойл“ е на пазара, носят се само слухове

Терзиев е плащал две години на мафията. Не съм казал, че има мафия. Тези, които казват, че има такава - то те да кажат защо две години им плащат. Идват децата на Държавна сигурност да обявяват какво е мафия и мутри. Това няма да го позволя. Това каза пред журналисти в кулоарите на Народното събрание лидерът на ГЕРБ и народен представител Бойко Борисов.

"Не мога да разбера какво е мафия. Искам да кажа, че нито съм виждал, нито знам Таки. Навсякъде, където има нужда - да пратят затворници и доброволци. Терзиев да си стиснат ръцете с Жоро Георгиев. Кметовете на ГЕРБ ще дадат камиони за извозване", каза още Борисов.

„Ние изживяхме времето, когато плащахме по левче на литър дизел и бензин, когато беше Асен Василев. Когато мутрите от ПП-ДБ управляваха - мафията! Те вчера по 10 пъти повтаряха това – за мафиотите, които раздадоха и направиха разбойническата приватизация, които презастроиха Черноморието, които направиха концесиите на „Златни пясъци“, допълни Борисов.

„Не знам дали „Лукойл“ е на пазара, носят се само слухове. Този проектозакон, ако стане факт, е само ако решат – и ще го повторя три пъти – ако решат собствениците на рафинерията да я продават, да може ДАНС и МС да проверят купувача. Това е застраховка. Никой не ги принуждава, само ако решат”, добави лидерът на ГЕРБ.