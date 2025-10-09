Пеевски за кризата с боклука: Татко им Бойко ги спасява, те не могат без Борисов

Още по темата: Бойко Борисов: Няма да позволя на децата на ДС да казват какво е мафия 09.10.2025 09:37

Аз не мога да го разбера Бойко Борисов защо ги спасява постоянно

Със сигурност те не се борят с никаква мафия, те само правят бели, не знаят какво правят, лошото е, че нямат санкция за белите, защото татко им Бойко ги спасява. Те не могат без Борисов. Това каза пред журналисти в кулоарите на Народното събрание лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски по повод кризата с боклука в София.

"Като гледам отново се налага Борисов да ги спасява, той спасява ПП-ДБ и техните кметове, спасяваше ги и в сглобката, спасява "Възраждане" с имунитетите, спасява АПС, какво ще правят без Борисов - той ги спасява всичките, те са му като малки деца и той ги спасява", каза Пеевски по повод кризата с боклука в София. "Борисов, ако не ги спасяваше всеки ден - те щяха да бъдат едни нормални граждани, които да си понесат последствията за всичко, което правят. Той ги пази. Аз не мога да го разбера Бойко Борисов защо ги спасява постоянно, а те защо го нападат него - като те не могат без него.”

„Трябва да се знае, ако има такава сделка кой ще го вземе, трябва да защитим хората, които бяха ограбвани 4 години от ПП-ДБ с високите цени на горивата”, каза Пеевски по повод продажбата на „Лукойл”.