Мечка с малко мече нападна мъж край Девин

Мечка с малко мече е нападнала мъж от девинското село Лясково, съобщи пред БТА кметът на Девин Здравко Иванов, който е и председател на Сдружение на ловците и риболовците „Ловно-рибарско дружество“ - Девин.

Инцидентът е станал в събота, 23 август, когато мъж на име Димитър Кибарев е разхождал две ловни кучета в гората край Лясково.

„Когато мечката го е нападнала, кучетата са се хвърлили върху нея и той е успял да се скрие. Тя се е борила с кучетата, след което и с него. С малко мече е била и може би заради това го е нападнала. Малкото мече се е качило от страх на дърво“, допълни Иванов. Той посочи, че мъжът, за щастие, няма сериозни наранявания. Има дълбока рана на ръката.

Според кметът на Девин популацията на кафявата мечка се разраства и трябва да има план. В момента мечките са в особен режим и могат да бъдат отстрелвани само, ако се докаже, че са стръвници и нанасят щети.

„Трябва да се направи таксация и всяка година, както е с другия вид дивеч, да има план за ползване годишно там, където гъстотата на мечките е голяма“, коментира Иванов.