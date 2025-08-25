Близки на починалата родилка Габриела излизат на протест в Русе

Още по темата: 21-годишна жена почина след раждане в болница в Русе 25.08.2025 14:17

Почернени близки и роднини на починалата 21-годишна родилка Габриела Георгиева излизат на протест в Русе утре, 26 август.

Младата жена издъхва само два дни, след като ражда второто си дете в болница "Канев" в града. По думите на близките ѝ тя е споделила, че изпитва много силни болки в областта на корема след раждането, но медиците от лечебницата не са ѝ обърнали необходимото внимание и са подценили състоянието ѝ.

"Елате да подкрепим семейството и заедно да поискаме отговорност! 26.08.2025г., 07:00 часа пред УМБАЛ ,,КАНЕВ'' АД гр. Русе", призова в социалните мрежи Емре Мурад, близък до семейството.

Пълна подкрепа към съсипаното семейство на Габриела изрази и депутатката от ДПС-Ново начало Атидже Алиева.

"В този труден момент не сте сами! Като народен представител от ДПС-Ново начало от Русе ще настоявам за обективна проверка по случая и ясни отговори за причините, довели до смъртта на Габи", увери Алиева.