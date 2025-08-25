Успешно транспортираха с въздушна линейка детето, ударено от АТВ

4-годишният Марти, който пострада при сблъсък на АТВ с пешеходци в Слънчев бряг, вече е успешнп транспортиран към УМБАЛСМ "Пирогов". Това съобщи за "Труд news" д-р Светослав Тодоров, зам.- директор на здравното заведение.

В УМБАЛ-Бургас е пристигнал професор Николай Младенов - национален консултант по анестезиология и един от създателите на системата за въздушна спешна помощ. Той се е запознал със състоянието на Марти и майка му Христина, която е в много тежко общо състояние.

Преценено е, че до този момент малкият Марти е лекуван изключително правилно и лекарите от УМБАЛ-Бургас са направили всичко необходимо за стабилизиране на състоянието му.

Решено е, че за лечението на детето е добре да бъде преместено в детската реанимация на УМБАЛСМ - "Пирогов", където могат да се полагат специални грижи.