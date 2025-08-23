Марти, пострадал в катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, не се подобрява, а близките му се притесняват, че Бургазлиев ще се измъкне

Няма подобрение в състоянието на детето, прегазено от АТВ в „Слънчев бряг”. Това съобщават негови роднини. 35-годишната майка Христина е в мозъчна смърт. Двамата са в отделението по реанимация на университетската болница Бургас.

Вчера се появиха обнадеждаващи информации за това, че детето вече се е събудило, но близки до семейството ги опровергават.

„Снощи бяхме в болницата, получихме информация за Марти. Не е събуден, диша сам и дотам. Надяваме се да се събуди”, заяви Златка Соколова, майката на Христина.

Близките се притесняват и че Никола Бургазлиев ще се измъкне, тъй като твърди, че спирачките на АТВ-то са отказали.

„Имаме съмнения за нещата, които се случиха и които ще се случат тепърва. Защо още в Несебър Никола Бургазлиев не беше оставен в ареста? Съмнения имаме и към техническата експертиза на превозното средство", казва Светослав, брат на Христина.



Ако се окаже, че АТВ-то е технически неизправно, Бургазлиев може да се окаже невинен.

"След като е видял, че техническото средство не е изправно, защо не го е спрял, защо не го е върнал на стоянката? Искат да прехвърлят вината на превозното средство", заяви още той.

Светослав е притеснен и, че атракционът още на следващия ден след трагедията е бил премахнат.