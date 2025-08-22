Върнаха в ареста младежа, газил с АТВ в Слънчев бряг (обзор)

Бургас и София с протести за справедливост

Никола Бургазлиев блъсна пешеходци и прати майка и детето є в реанимация

Състоянието на жената е много тежко

Бургас завря от протест за справедливост в петък. С лозунги “Справедливост за децата ни!” и “Правосъдие в кома”, близки на пострадалите, пометени от АТВ в Слънчев бряг, протестираха пред съда в морския град. Протести имаше и в София.

Малко след началото на протеста Бургаският окръжен съд реши да задържи под стража 18-годишния Никола Бургазлиев. Той е обвинен, че миналата седмица с управляваното от него АТВ се вряза в петима души - три деца и двама възрастни. 4-годишно момченце и 35-годишната му майка от Пловдив са в кома. Най-тежко пострадали са майката Христина Здравкова и момченцето є. Лекари не дават надежда за живота на жената.

Родителите на Никола са полицейски служители и сред близките на пострадалите има притеснение, че случаят може да се потули. Националното следствие пое разследването на тежкото произшествие.

Вчера стана ясно, че Бургазлиев бил на АТВ-то заедно с приятелката си, която до момента не е разпитана.

Прокуратурата му повдигна обвинение за нанасяне на средна телесна повреда след катастрофата. Районният съд в Несебър обаче го пусна под домашен арест. Това решение буквално взриви духовете край морето и предизвика протестите.

“Искам да подчертая, че от самото начало прокуратурата е поискала задържането под стража на Никола Бургазлиев. Това не бе уважено от Районния съд в Несебър в лицето на съдия Никола Дойчинов”, каза вчера прокурор Христо Колев.

Държавното обвинение протестира мярката и в петък Окръжният съд прецени, че Бургазлиев трябва да е в ареста. Очаква се прокуратурата да преквалифицира обвинението в по-тежко.

“Просто искам справедливост. Не може да е под домашен арест, когато детето ми е в кома. - каза съкрушената майка на Христина. - Детенцето ми си отива, а дойде само на море за 5 дни. Този човек нямаше право да я убива, нямаше право да кара така в пешеходна зона”.