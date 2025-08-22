Майката на жената, блъсната от АТВ в Слънчев бряг: Докторите казаха, че няма никакъв шанс за оцеляване, просто няма

Съдът в Бургас ще гледа мярката на Никола Бургазлиев, който помете с АТВ петима души в Слънчев бряг. Районната прокуратура му повдигна обвинение за нанасяне на средна телесна повреда, а съдът го пусна под домашен арест.



Протести в София и Бургас се организират пред Съдебните палати с искане за справедлив процес.

35-годишната жена, която беше блъсната при тежкия инцидент е в критично състояние, което се е влошило през последните дни. Лекарите се борят за живота на сина й.

Мозъкът на жената е отказал да функционира, а сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти. Състоянието на 4-годишния ѝ син също остава тежко.

Другите две деца, които пострадаха на 14 август, са изписани от болницата.

Миналата седмица 18-годишният младеж се вряза с атракционно АТВ в петима души - три деца и двама възрастни. Вчера изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов разпореди разследването да се поеме от Националното следствие заради правната му сложност.



"Дъщеря ми е в много тежко състояние. Докторите казаха, че няма никакъв шанс за оцеляване. Няма. Просто няма. Хората направиха всичко, което можаха. Но ударът е бил много тежък, много жесток. Детенцето също продължава да е в болницата - не е контактен, не е събуден. Неговото състояние също е много тежко вече осми ден", това разказва пред БНТ майката на пострадалата 35-годишна жена Златка Соколова.

Как да обясним на другото дете на дъщеря ми, че майка му никога няма да се върне. Кой ще го изпрати на първия учебен ден, попита майката на пострадалата.

Братът на пострадалата жена заяви, че исканията на протестиращите са "родителите на Бургазлиев да бъдат отстранени от длъжност до изясняване на случая".

"Справедлив процес, сурово наказание за извършеното, не знам - не знам какво да кажа", добави той.

Бащата на останалите пострадали при инцидента деца разказа, че децата са добре физически, но психически не съвсем.