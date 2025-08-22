Прокуратурата ще преквалифицира обвинението по случая с АТВ-то в Слънчев бряг

Още по темата: Борислав Сарафов прати на НСлС разследването за тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг 21.08.2025 16:58

Ще има преквалификация на обвинението по случая с блъснатите от АТВ в Слънчев бряг, обяви в Съдебната палата в Бургас прокурор Христо Колев преди Бургаският окръжен съд да започне гледането на мярката за неотклонение на обвиняемия.

"В момента състоянието на пострадалите, които бяха блъснати от електрическо превозно средство, управляваното от 18-годишен младеж, е много тежко. Поради тази причина със сигурност ще има преквалификация на обвинението в по-тежко", каза той.

Районен съд - Несебър определи заподозреният да бъде пуснат под домашен арест, но държавното обвинение протестира и настоява за "задържане под стража".

"Когато пристигнат документите от съдебния лекар, ще можем да ви кажем категорично, но минимумът е тежка телесна повреда", добави Колев. Той подчерта, че в началния етап на разследването е имало единствено данни за причинени средни телесни повреди.

В днешното съдебно заседание ще представим нови доказателства в тази връзка, а именно експертизи, от които е видно, че те са в много по-тежко състояние и съответно ще има преквалификация на обвинението, каза още прокурорът, като добави, че ако някой от настанените в болница почине, обвинението ще бъде преквалифицирано в причиняване на смърт, за което законодателят предвижда наказание лишаване от свобода до 20 години.

Държавният обвинител каза още, че веднага след като 18-годишният младеж е привлечен като обвиняем, е разпредено да му бъдат взети проби за алкохол и наркотици. Назначена е ДНК експертиза, която да даде отговор на тези въпроси. Пробите са изпратени във Военномедицинската академия в София, но към настоящия момент не са готови.